TFF düğmeye bastı: Trendyol 1. Lig’de 23. hafta hakem kadrosu belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de görev yapacak hakemleri duyurdu. Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir
31 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman
13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
1 Şubat Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz
13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar
16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen