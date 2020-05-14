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Spor

TFF, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:07:45 -
TFF, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TFF’nin resmi internet sitesinden Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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