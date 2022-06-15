TFF başkanlık seçimi ne zaman? TFF başkanlık için kimler aday?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Bu sebeple futbolseverler, "TFF başkanlık seçimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TFF başkan adayları kim?
Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Peki, TFF başkan adayları kimler?
TFF başkanlık seçimi ne zaman? TFF başkanlık için kimler aday?
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu, 16 Haziran Perşembe günü Ankara’da yapılacak.
Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli’nde saat 10.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate yapılacak.
TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurdu.
Divan Kurulu, başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.