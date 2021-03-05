Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021 yılı başkanlık seçimleri merak edilenler arasında yer alıyor. En son 1 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen federasyon seçimleri bu yıl tekrar yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, TFF Başkanlık seçimi hakkında aramalar yapıyor. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman? TFF Başkanı değişecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 TFF başkanlık seçimleri gündemin başında gelen konuların arasında yer alıyor. Futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu yeni seçimleri bu yıl tekrar yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman? TFF Başkanı değişecek mi?

TFF Başkanlık seçimi ne zaman?

TFF seçimleri en son 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 1 Haziran 2019 tarihinde seçimlere tek aday olarak giren Nihat Özdemir, TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı seçildi.

TFF Başkanlık seçimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.