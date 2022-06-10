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Spor TFF başkanlık seçimi ne zaman? Kimler TFF başkanlığı için aday?
Spor

TFF başkanlık seçimi ne zaman? Kimler TFF başkanlığı için aday?

Kimler TFF başkanlığı için aday oldu? Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçecek. Başkanlık için 9 kişi adaylığını açıkladı. Peki, kimler başkanlık için adaylığını açıkladı? TFF başkanlık seçimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-10 21:56:00 -
TFF başkanlık seçimi ne zaman? Kimler TFF başkanlığı için aday?

Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Seçimlerin ne zaman yapılacağı, kimlerin aday olduğu ise merak ediliyor. Peki, TFF başkan adayları kimler?

TFF başkanlık seçimi ne zaman? Kimler TFF başkanlığı için aday?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adaylık başvurularının dün (9 Haziran Perşembe) sona erdiği hatırlatıldı.

Başkan adaylığı için TFF Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi genel kurul divan kuruluna ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şunlar:

Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın.

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