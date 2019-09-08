0553 313 94 23

TFF Başkanı Özdemir’den Yeni Malatyaspor’da ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.

08 Eylül 2019 Pazar 19:48
TFF Başkanı Özdemir’den Yeni Malatyaspor’da ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.


Ziyarette Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, yöneticiler Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydınhazır bulundular.


Ziyarette ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Sabah Gazetesi Yazarları da yer aldılar.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek gelen heyete yeni stadyumun yanınayapılması düşünülen tesisler ile ilgili sunum yaparak bölge için de büyük önem taşıyan projeye destek istedi.


TFF Baskanı Nihat Özdemir de gerekli desteklerin verileceğini ifade ederek, projenin kendi hayalindeki projeyi yansıttığını ifade etti.


Hamit Altıntop da memleketi Malatya’da olduğu için mutlu olduklarını belirterek Yeni Malatyaspor’un tesis projesini beğendiklerini söyledi.


Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra antrenman sahalarında incelemelerde bulundular.


Ziyaretin sonunda Adil Gevrek tarafından Nihat Özdemir ve yanındaki heyete Btc Yeni Malatyaspor forması ve kayısı hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da anlamlı hazırlık maçı
    1. Bursa’da anlamlı hazırlık maçı
    2. Hentbol: EHF Kupası
    3. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi..
    4. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    5. İstanbul'da korkutan yangın!
    6. ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne..
    7. Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a..
    8. Elmalı'nın başpehlivanı Gürbüz oldu!
    9. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    11. Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 1..
    12. Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle..
    13. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    14. Muğla'da yıkımı bakanlık devraldı.....
    15. Cübbeli Ahmet Hoca patladı: Devlet..
    16. "Başakşehir'e katkı sağlamak için..
    17. Moldova Türkiye maçı ne zaman?
    18. Ağrı'daki PKK operasyonu
    19. İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği
    20. Güder: ‘Yaşam kalitesini yükseltmek..
    21. Kastamonu'da gözyaşları sel oldu.....
    22. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası sona..
    23. Bucaspor'dan Taylan Antalyalı çıkışı!
    24. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    25. Kömürspor taraftarı Emine Bulut ve tüm..
    26. Liverpool'dan Dijk'a müthiş zam!
    27. "Üst sıralara çıkmak için oynayacağız"
    28. GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya..
    30. Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'