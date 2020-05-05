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Spor

TFF Başkanı Özdemir, yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:36:22 -
TFF Başkanı Özdemir, yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarına açıklamada bulunacak.

TFF'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Nihat Özdemir'in basın mensupları ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."

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