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Spor TFF Başkanı Özdemir, ırkçılık tepkisi gösteren Başakşehir'in haklıyken haksız duruma düşmemesi için PSG maçını tamamlamasını istediklerini söyledi.
Spor

TFF Başkanı Özdemir, ırkçılık tepkisi gösteren Başakşehir'in haklıyken haksız duruma düşmemesi için PSG maçını tamamlamasını istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:53:22 -
TFF Başkanı Özdemir, ırkçılık tepkisi gösteren Başakşehir'in haklıyken haksız duruma düşmemesi için PSG maçını tamamlamasını istediklerini söyledi.
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