  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a 250 bin liralık dava

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:14:10 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a 250 bin liralık dava

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, başkan vekilimiz Semih Özsoy tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde FBTV'de 'Gündem Özel' isimli televizyon programı yayını sırasında yapılan açıklamaların kişilik hakkına saldırı olduğu iddiasıyla Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin lira manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır. Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı