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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig’de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig’de bugün iki takımımız aynı puanda.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:37:30 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig’de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig’de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil"

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