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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF’den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:23:06 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF’den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF’den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler"

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