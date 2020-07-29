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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:32:41 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.
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