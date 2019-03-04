TFF Başkanı kim olacak? Rıdvan Dilmen açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Yıldırım Demirören'in istifasının ardından yaptığı değerlendirmede ''Hüsnü Bey'le sanki devam edilecek gibi. Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım Bey, başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etmişti. Haziran ayındaki seçimlere kadar başkanlık görevini Hüsnü Güreli üstlenecek.

Yıldırım Demirören istifasının sebebi ise TFF başkanı olarak girdiği iddaa ve misli.com ihaleleri. Futbolun başındaki ismin ihaleleri alması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

''Hiçbir duyumum yok''

Konuyla alakalı konuşan Rıdvan Dilmen, ''Hiçbir duyumum ve merakım da yok TFF başkanlığı ile ilgili. Temel problem 18 takım bir akşam yemeğinde buluşsa alt liglerde 3-4 kişi alsalar TFF başkanını düşürebilme şeyine sahipler diye biliyorum.'' dedi.

''Hüsnü Bey ile devam edilecek gibi''

''Hüsnü Bey'le sanki devam edilecek gibi.'' diyen Dilmen, ''Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım Bey, başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.