TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Katar’da FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Son Haberler

İndirim için gözler Cumhurbaşkanında

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Sosyal medyayı sallayan o iddialara son nokta konuldu Devletten net açıklama geldi!

Jasmine dizisi edep sınırlarını zorluyor! Çarpık düzenin çarpık piyonları...

Her şeye maydanoz olan Ekrem “Hırsızların elini sıkmam”a suspus!

Diğer partiler sıraya girdi! Bakan Kurum’a teşekkür

İsrail'in "Kürt-Yahudi kardeşliği" temalı psikolojik savaşı ifşa oldu!

"Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam..." Mahmut Övür iddiasında ısrarlı

Batı Yaka'da yeni işgal hamlesi! İslam dünyasından sert tepki yükseldi!
Spor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de görüştü.

FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı Katar’da yapıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile beraber futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da yer aldı.

FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'nda TFF'yi temsilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçilmişti.

211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını yaptı.

