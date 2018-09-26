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TFF Başkanı Demirören'den flaş açıklama: Almanya'dan hiçbir eksiğimiz yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın açıklanacak olan EURO 2024ev sahipliğiile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:46
TFF Başkanı Demirören'den flaş açıklama: Almanya'dan hiçbir eksiğimiz yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın açıklanacak EURO 2024 ev sahipliği öncesinde İsviçre'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

"Yarışa hazırız" diyen Yıldırım Demirören, "Bizim Almanya'dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli iş adamlarından olan ve Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Ali Koç'un da yarın İsviçre'ye geleceğini söyleyen Demirören, "Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olarak Ali Koç da buraya gelecek. Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Bunun altını çizeceğiz. Kalbe dokunacağız. Yönetim kurulu üyelerine teknik bir şey anlatmaya gerek yok. Biz hazırız, hiç olmadığı kadar hazırız. Daha önceki Şampiyonalarda bir hafta önceden kazanan belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yarın sabah 09:00'da başlayacak UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında sunum yapacak 2 ülke için kura çekimi yapılacak. UEFA'nın rutin toplantısının ardından kuradan çıkan ülke yerel saat ile 13:00'de sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında ise soru-cevap yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören ile birlikte 5 kişilik bir heyetle bu toplantıya dahil olacak. Demirören'in yanında Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Cengiz Zülfikaroğlu ve Kadir Kardaş yer alacak.

Türkiye'nin çok etkili bir video hazırladığı ve bunun UEFA heyetine sunulacağı da ifade edilirken, İsviçre'de bulunan yöneticiler ise şöyle: Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Hüsnü Güreli, Alaattin Aykaç, Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş, Nihat Özdemir ve Erhan Kamışlı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:46
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