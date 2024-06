TFF Başkanı Büyükekşi Düsseldorf’ta ilk galibiyeti böyle değerlendirdi: Çok şükür çifte bayramı yaşattık!

Türkiye’nin Gürcistan’ın 3-1 yenerek başladığı Euro 2024 şampiyonasını Almanya’nın Düsseldorf kentinde basın mensuplarına değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, “İyi bir başlangıç yaptık. Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik, çok şükür yerine getirdik” dedi.

Türkiye’nin gruptan çıkma hedefini bir adım ileri taşıyarak grup lideri olarak tamamlamasını beklediklerini kaydeden Büyükekşi, şunları söyledi:

“Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız da buna yüzde 100 uydu. Kırmızı giyin dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşemdi. Evimizde gibiyiz. Dortmund stadının sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Hep evimizde gibi oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk’tü. Cumhurbaşkanımız daha tribündeyken aradı. Şimdi gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez birinci olarak çıkmak istiyoruz.

'Sırada Portekiz var'

Portekiz’e karşı galibiyetimiz resmi maçta henüz yok. Şimdi önce bunu başarmalıyız. Gürcistan milli marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. Daha iddialı olmak için diyorum ki 2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Hedefimiz anlık başarı değil sürdürülebilir başarı. Biz bu çocuklara yatırım yapıyoruz. 500 milyon lira kaynak hazırladık geçen nisanda. Tek şartı stopajı devlete zamanında yatıracaksın. Büyükler bu parayı amatörde de kullanabilir ama bu para altyapının. Seçim haziranda olsun dendi. Kardeşim milli takım var. Montella’yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiçbir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor. Nuri Şahin 35 yaşında Dortmund’un başına geçti. bizim için gurur vesilesi. Şu an çocukların sevgilisi Arda. Rol model.”



TFF Başkanı Büyükekşi, Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı’nın da aralarında bulunduğu gazetecilere özel açıklamalar yaptı.