Metabolizmayı ateşleyen yöntem: 10 basit yolu! Yıllardır kilom değişmedi diyenler sabah uyandıktan sonra yapın

Metabolizmayı ateşleyen yöntem: 10 basit yolu! Yıllardır kilom değişmedi diyenler sabah uyandıktan sonra yapın

Güne halsiz, dalgın ya da bir türlü odaklanamadan mı başlıyorsunuz? Uzmanlar, sabah rutininize ekleyeceğiniz yalnızca 10 basit alışkanlığın hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de enerjiyi anında artırdığını söylüyor. Üstelik uygulaması son derece kolay! Bu yöntem, uyandıktan hemen sonra vücudu "yeniden çalıştıran" etkisi var. İşte sabah saatlerinde yapılan bu küçük dokunuşun sağlığa büyük katkıları… Önemli olduğu ifade ediliyor.

Kışın havaların soğumasıyla birlikte metabolizma hızımız düşer. Metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte kilo almaya başlayabiliriz. Bu nedenle kışın metabolizmayı hızlandırmak önemli. Her öğünde özellikle protein tüketimi, düzenli hareket ve egzersiz, sebze tüketimi, direnç ve yüksek yoğunluklu egzersizler ile kas kütlesini artırma ve koruma, uyku düzenine sahip olma ve bol su içmek metabolizmayı hızlandırmaya yardım eder.

Yaz bitince güneş ışınlarını yeterince alamadığımız için ister istemez enerji düşüklüğü hissederiz. Hele de sonbahar bitip kış başlayınca havalar bizi yorar. Soğuyan havaların etkisiyle vücudumuz değişen ısıya uyum sağlamak için kendi ısısını korumaya çalışır. Bu nedenle harcadığı enerjiyi azaltmak için vücut, metabolizma hızını düşürür. Ancak düşen metabolizma hızıyla birlikte depolanan enerji artar. Bu enerjinin çoğu, yine vücut ısımızın soğuyan havalara uyum sağlaması amacıyla maalesef yağ hücrelerinden olur. İşte kış aylarında belki de farkında olmadan aldığımız kiloların sebebi; enerji dengesini sağlayamamak. Bu noktada hemen hepimizin aklına şu soru takılıyor: Peki metabolizma hızımızı nasıl artırabiliriz? Kış mevsiminde metabolizmanızı hızlandırmanın püf noktaları...

1. Uyanır uyanmaz kahvaltıya oturmayın Hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk kurallardan birini oluşturur. Uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı ederek metabolizma hızınızı yüzde 30 oranında artırabilirsiniz. Kahvaltıda yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durmanız gerektiğini unutmayın. Kahvaltınızın dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf), mevsim yeşillikleri ve meyveleri içermesi gerekir.

2. Öğünleriniz düzenli olsu Metabolizma hızının azalmasının en büyük sebeplerinden biri de, düzensiz beslenme alışkanlığı. Özellikle ana öğünleri (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) düzenli olarak tüketmek, besinlerin vücutta yağ olarak depolanmasının önüne geçer. İki ana öğünün arasında 4-5 saat gibi zaman dilimi olmasına da özen gösterin. 3. Metabolizma hızlandırıcı çay Zencefil ve tarçın vücut sıcaklığını yükselterek metabolizma hızını arttırır. Bunların yanına bir de C vitamininden zengin olan limonu eklediğinizde hem metabolizmanızı hızlandırmış hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. 1 büyük bardak kaynamış suya 1 dilim taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 2 dilim limon ilave edip karışımı 10 dakika kadar demlenmeye bırakarak çayınızı hazırlayabilirsiniz. Çayınızı tatlandırmak isterseniz 1 çay kaşığı kadar üzüm pekmezi ilave edebilirsiniz. 4. Hamur işi değil, meyve yiyin Yaşadığınız açlık krizlerinde belki de ilk aklınıza gelen şekerli gıdalar ve hamur işleri olur. Ancak unutmayın ki karbonhidrat içerikleri ve kalorisi yüksek olan bu besinlerin tamamına yakını vücudunuzda yağ olarak depolanır. Aralarda yaşadığınız açlıklarda bu besinler yerine mevsim meyvelerinden 1 porsiyon (1 orta boy elma veya portakal veya 1 tane kivi vb.) seçmeniz kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır. 5. C vitamini enerji verir Değişen hava koşullarına uyum sağlamak için vücut direncinizi arttırmanız önemli. C vitamini vücut direncinizin artmasında ve güçlü bir bağışıklık sistemiyle vücut ısınızın korunmasında en önemli vitaminlerden biri. Bunun için de C vitamininden zengin olan, ıspanak, pazı, brokoli ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebze yemeklerini hafta da en az 3-4 kere tüketin. Yeşil yapraklı sebzelerin yanında C vitamininden zengin olan turunçgillerin tüketimi de bağışıklık sistemini destekler. Her gün 1 adet portakal veya greyfurt yemek de vücut direncinizi arttırmanın bir diğer yolunu oluşturur. 6. 1 çay kaşığından fazla tuz tüketmeyin Tuzda bulunan sodyumun fazla alımı vücudunuzun su tutmasına, bunun sonucunda da ödem oluşmasına neden olur. Sonuçta kendinizi özellikle sabahları uyandığınızda şişkin ve kilolu hissedersiniz. Günlük tuz tüketiminizi 5 gram (1 çay kaşığı) ile sınırlandırmaya özen gösterin.

7. Ara öğünde 8 badem Riboflavin, magnezyum, bakır ve yağ asidinden zengin olan bademin sindirilmesi için vücudun daha fazla enerji harcaması gerekir. Bunun sonucunda metabolizma hızınız artar. Bademin ayrıca midede kalış süresinin de uzun olması nedeniyle daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Tüm bu özelliklerini düşündüğümüzde günlük 8-10 tane kadar çiğ badem metabolizma hızlandırıcı ve tok tutucu bir ara öğün olur. 8. Yeşil çayı kaynatmayın Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırır. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına yardımcı olur. Ancak yeşil çayın bu etkileri için onu doğru demlemek gerekir. Yeşil çayı kesinlikle kaynatmayın. Bir kupa kaynamış suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edip 3-4 dakika kadar demleyin, ardından süzün. Sonrasında çayınızı isterseniz soğuk isterseniz sıcak olarak içebilirsiniz. 9. Su yağlanmayı önler Havaların soğumasıyla birlikte unutmaya başladığınız su ihtiyacınızı yeniden hatırlayın. Vücudunuzun yüzde 70’ni oluşturan suyu günde 10 bardak içmeniz metabolizma hızınızı arttırarak, aldığınız enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasını engeller. 10. Kış geldi diye spora ara vermeyin Havaların soğuması spora ara vermeniz için bir neden olmasın. Herhangi bir spor dalıyla ilgilenmiyorsanız günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığınız enerjiyi arttırabilirsiniz. Böylelikle yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamış olursunuz.

