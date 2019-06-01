TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesi belli oldu Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan seçimli genel kurul toplantısında Başkan Adayı Nihat Özdemir’in listesi belli oldu.

Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan seçimli genel kurul toplantısında Başkan Adayı Nihat Özdemir’in listesi belli oldu.

Açıklanan listede, Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erdal Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop yönetim kurulu asıl listede bulunurken, Mete Düren, Ensar Saral, şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol ise Nihat Özdemir’in yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı.

Açıklanan listelerin ardından oy kullanımına geçildi.

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