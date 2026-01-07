  • İSTANBUL
Spor Bahis soruşturmasında 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
Spor

Bahis soruşturmasında 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahis soruşturmasında 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 menajerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonluğu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan 108 isim PFDK'ya sevk edildi.

Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Sercan Yıldırım, Taner Gülleri, İlker Avcıbay gibi isimler listede yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

104 MENAJER DE PFDK'DA

Öte yandan 104 menajer de PFDK'ya sevk edilen listede yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

