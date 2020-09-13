TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, İstanbul'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kurul, TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez'in başkanlığında toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Ali Düşmez, "2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig, büyükler ve gençler kategorilerinde yerel amatör ligler ile ilgili alınan kararlar, ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek olup, resmi açıklama önümüzdeki hafta içinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.



