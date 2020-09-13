  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı yapıldı
Spor

TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:11:08 -
TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, İstanbul'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kurul, TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez'in başkanlığında toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Ali Düşmez, "2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig, büyükler ve gençler kategorilerinde yerel amatör ligler ile ilgili alınan kararlar, ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek olup, resmi açıklama önümüzdeki hafta içinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yüks..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı