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TFF 3. Lig

TFF 3.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:59
TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Serik Belediyespor deplasmanında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.


Önceki hafta Bucaspor ile sahasında berabere kalarak puan kaybı yaşayan Diyarbekirspor, play-off hesapları yapan ve ligin dördüncü sırasında bulunan Serik Belediyespor’u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktığı ikinci maçını kazanan Diyarbekirspor, artık geleceğe umutla bakıyor. Yeşil kırmızılı ekip, ligde kalan 10 maçtan en az 7 galibiyet alıp, az olan play-off umutlarını artırmak istiyor. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, Serik Belediyespor karşısında çok iyi bir futbol sergileyerek 3 puanı aldıklarını söyledi. Küçükbayrak, bu galibiyetle, kötü günleri geride bıraktıklarını ve önemli bir çıkış başlatacaklarını belirtti. Küçükbayrak, Diyarbekirspor’un gerçek gücünü zamanla herkesin göreceğini ve az olan play-off umutlarını artıracaklarını kaydetti. Küçükbayrak, şöyle dedi:


"Ligde iyi bir konumda olmadığımızı biliyoruz. Ama zamanla toparlanıp, bize yakışan başarılı sonuçlara imza atacağız. Kısa süre önce başladığımız çalışmalarımızı, zamanla çok daha iyi noktalara getireceğiz ve Diyarbekirspor’un umut ettiği üst sıralara ulaşacağız. İşimiz kolay mı değil ama biz bu ekibimizle başaracağız. Fikstür gereği üst üste iki maç yapacağız. Ve bu iki maçımızı da kendi sahamızda yapacağız. Önce Çarşamba günü Bağcılar Spor Kulübü ile daha sonra Cizrespor’la karşılaşacağız. Bu iki maçta hedeflediğimiz 6 puanı alırsak, hızla ligin üst sıralarına tırmanmış oluruz ve play-off hedefine yaklaşırız. Bu nedenle Bağcılar Spor Kulübü ve Cizrespor maçları bizim için hayati önem taşıyor."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:59
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