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Spor TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak
Spor

TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

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TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

TFF 2. ve 3. Lig'de üçüncü hafta kapsamında oynanacak karşılaşmalar, Tivibu Spor kanalları ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşacak. İşte maç programı…

Türk Telekom'un ana yayıncılığını üstlendiği liglerde 19-20 Eylül'de oynanacak 12 karşılaşma canlı yayınlanacak.

Karşılaşmalar, Tivibu Spor kanallarının yanı sıra Tivibu Go uygulaması ve Yaay üzerinden takip edilebilecek.

TFF 2. Lig'de üçüncü hafta programı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Arkent Arnavutköy Belediyesi ile Çorlu Spor 1947 arasında oynanacak ve Tivibu Spor 1'den yayınlanacak maçla başlayacak. Aynı gün saat 19.00'da Seza Çimento Elazığspor-Aliağa Futbol müsabakası Yaay platformundan, MKE Ankaragücü-Serik Spor karşılaşması ise Tivibu Spor 1'den sporseverlerle buluşacak.

Ligde 20 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Sakaryaspor maçı Tivibu Spor 1 ekranlarında olacak. Saat 16.00'da başlayacak Somaspor-Muş Spor müsabakası Tivibu Spor 2'den, Kütahyaspor-Erzincan Futbol Yatırımları karşılaşması ise Tivibu Spor 3'ten yayınlanacak.

TFF 3. Lig'de ise heyecan, 19 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Tivibu Spor 2'den ekranlara gelecek Ayos Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt maçıyla başlayacak. Cumartesi mesaisinde saat 16.00'da Balıkesirspor-Uşak Spor müsabakası Tivibu Spor'dan, Bigaspor-Eskişehirspor karşılaşması da Tivibu Spor 3'ten canlı verilecek.

Ligin pazar günkü programında saat 15.30'da Etimesgut ile Bucaspor 1928 kozlarını paylaşacak ve maç, Yaay platformundan izlenebilecek. Haftanın kapanışında saat 19.00'da Gaziemir G.O.G. Spor-Denizli İdmanyurdu 1959 müsabakası Tivibu Spor 2'den, Orduspor 1967-Beykoz İshaklı Spor karşılaşması da Tivibu Spor 3 ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

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