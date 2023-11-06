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Spor TFF 2. Lig'deki Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında skandal karar!
Spor

TFF 2. Lig'deki Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında skandal karar!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:38:00 -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta karşı karşıya gelene Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon gündeme damga vurdu.

FF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün İçel İdman Yurdu sahasında Vanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı İçel İdman Yurdu 3-0 kazandı. Maça damga vuran olay ise Vansporlu Muhammed Ali Doğan ile rakibi Oğuz Özden arasında yaşanan pozisyon ve hakemin kararı oldu.

MAÇIN HAKEMİNE BÜYÜK TEPKİ

Maçın hakemi yaşanan bu pozisyondan sonra Muhammed Ali Doğan'a sarı kart göstererek tepkilere sebep oldu. Maçın ardından oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

YENİ MERSİN İDMAN YURDU'DAN PAYLAŞIM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz. @TFF_Org

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