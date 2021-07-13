TFF 2. Lig'de gruplar belirlendi
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Beyaz Grup’ta 19, Kırmızı Grup’ta ise 20 takım yarışacak.
TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi.
Beyaz Grup’ta 19, Kırmızı Grup’ta ise 20 takımın mücadele edeceği TFF 2. Lig, 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık’ta son bulacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak. Ayrı şehir ve bölgede yer alan takımlar torbalara ayrıldı ve bu takımların farklı gruplarda yer alması sağlandı.
Büyükaydın: “Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları”
Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yeni bir sezon heyecanı yaşadıklarını ifade ederek, “Zor şartlarda geçen bir sezonu noktaladık. Zor bir süreç yaşıyoruz. Ben dahil birçok arkadaşımız bu salgına yakalandı. Bu illetten inşallah kurtulup önümüzdeki sezon izlenebilir ve daha keyifli olur. İnşallah seyircili şekilde eski şaşaalı günleri yaşayacağız. Birçok kulübün başkan ve yönetim kurullar değişti. Hepsine başarılar diliyorum. Geçen sezon pandemi nedeniyle birçok kulüp istediği kadroları da kuramadı. Ama el birliğiyle üstesinden geldik ve sezonu tamamladık, heyecanlı bir Play-Off yaşadık. Üst lige çıkan takımları da tebrik ediyorum. Biz federasyon olarak alt liglere elimizden geldiği kadar kıymet verip desteklemek istiyoruz. Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları. Bu liglerden milli takımlarımıza oyuncular yetişiyor. Buradaki maçlarda yaşanan heyecan çok büyük” açıklamasında bulundu.
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:
Beyaz grup
1922 Konyaspor
Akhisarspor
Amed Sportif
Anagold 24 Erzincanspor
Ankara Demirspor
Bucaspor 1928
Eskişehirspor
GMG Kastamonuspor
Isparta 32 Spor
Karacabey Belediyespor
Kırklarelispor
Kırşehir Belediyespor
Nazilli Belediyespor
Pazarspor
Pendikspor
Şanlıurfaspor
Tarsus İdman Yurdu
Uşakspor
Zonguldak Kömürspor
Kırmızı grup
Adıyaman 1954 Spor
Afjet Afyonspor
Ankaraspor
Bayburt Özel İdare Spor
Bodrumspor
Çorum FK
Diyarbekirspor
Ergene Velimeşe
Etimesgut Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kahramanmaraşspor
Niğde Anadolu FK
Sakaryaspor
Sarıyer
Serik Belediyespor
Silahtaroğlu Van Spor
Sivas Belediyespor
Somaspor
Turgutluspor