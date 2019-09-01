TFF 2. Lig Kırmızı Grup TFF 2.

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadeleeden Van Spor FK, ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Van Atatürk:

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Efe Kurtuluş xx, Ferdi Karadoruk xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Cihan Özkaymak xx (Barış Gök dk. 63 x), Sedat Cansu xx, Samet Cantürk xx, Tunç Murat Behram xx (Batuhan Er dk. 61 x), Osman Torun xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Sefa Küpeli xx, Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xx (Mert Özyıldırım dk. 71 x), Barış Sağır xx

Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir

Bandırmaspor:Hasan Hüseyin Akınay xx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 56 x), Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşı xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Batuhan Karadeniz xx (Sinan Akaydın dk. 71 x), İrfan Başaran xx (Yusuf Akyel dk. 85 x)

Goller: Batuhan Er (dk. 87), Osman Torun (dk.90+4), (Van Spor FK), Hüseyin Bak (dk. 57), Feyyaz Belen (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir, Burçak Özkanca (Van Spor FK), Feyyaz Belen, Hüseyin Bak, Birhan Vatansever, Abdullah Karmil, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)

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