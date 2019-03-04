TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda puan kaybı yaşadı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, yeni Diyarbakır Stadyumu’nda yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’ndaki ilk maçını 15’nci haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor’la oynayan Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakibini 3-0’lık sonuçla mağlup etti. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha sonra Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda yaptığı Bayramapaşa, Yılport Samsunspor, Sarıyer ve Utaş Uşakspor maçlarını kazandı. Geçen hafta ligin şampiyonluk adaylarında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan yeşil kırmızılı beyazlı takım, ilk kez Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda puan kaybı yaşadı. Ligde oynadığı 24 maçtan, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alan Amed Sportif Faaliyetler, 36 puanla ligin 8’nci sırasında yer alıyor.