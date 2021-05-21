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Spor TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off turunda heyecan devam ediyor. Futbolseverler 1.Lig play-off maçlarının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Play-off maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:56:00 - 2021-05-21 10:57:11
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

TFF 1.Lig’de heyecan devam ediyor. TFF 1. Lig play-off yarı final 2. karşılaşmaları 22 Mayıs'ta, Misli.com 2. Lig play-off yarı final 2. karşılaşmaları 24 Mayıs'ta, Misli.com 3. Lig play-off final karşılaşmaları 24 Mayıs'ta oynanacak. Peki, 1.Lig play off maçları saat kaçta?

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

22 Mayıs Cumartesi

18.00 İstanbulspor-Altay

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu

İlk maçta Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Altınordu ibe Samsunspor'U 1-0'lık skorla mağlup etti.

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