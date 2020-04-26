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Spor

TFF 1.Lig ekibinden Selçuk İnan hamlesi

TFF 1.Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncu Selçuk İnan'a talip oldu.

2020-04-26 16:16:00 -
TFF 1.Lig ekibinden Selçuk İnan hamlesi

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı. TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Takvim'in haberine göre; Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

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