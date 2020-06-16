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Spor

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:52:23 -
TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin

20 Haziran Cumartesi:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

21 Haziran Pazar:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

22 Haziran Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker


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