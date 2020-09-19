TFF 1. Lig'e yükselme heyecanı yarın başlıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon Misli.com'un isim sponsorluğunda oynanacak 2. Lig'de heyecan yarın iki grupta oynanacak 19 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde geçen sezonun 28. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanan müsabakaların ardından durdurulan 2. Lig, temmuz ayı içinde Antalya'daki play-off maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun oy birliğiyle 2019-2020 sezonunda düşme olmamasına karar verilmesinin ardından matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunmadıkları için düşürülen Şanlıurfaspor ile Kardemir Karabükspor'a bu sezon da aynı ligde mücadele etme hakkı verildi.

Bu sezon Misli.com'un sponsorluğunda oynanacak ligde Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor, ligin yeni ekipleri olarak yer alacak.





- Toplam 39 takım





Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele edecek. Beyaz Grup'ta her hafta bir takım haftayı maç yapmadan geçecek.

İlk yarının 3 Ocak 2021 Pazar günü tamamlanacağı ligde 24 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 8 Mayıs Cumartesi günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.

Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.







- Toplam 3 ekip TFF 1. Lig'e yükselecek





Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekipler doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek.

Gruplarında birincileri takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip finalde karşılaşacak.

Her iki grupta da son 3 sırada yer alacaklar lige veda edecek.

Takımlar müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. İlk devresi seyircisiz oynanacak müsabakalarda futbolcular dahil statlarda en fazla 282 kişi olabilecek.





- İlk haftanın programı





Ligde yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

- Beyaz Grup

15.30 Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

15.30 Niğde Anadolu FK-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)



15.30 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor (TCDD Ankara Demirspor)



16.00 Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon (15 Temmuz)



16.00 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)



16.00 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Mustafa Kemal Atatürk)



19.00 Kocaelispor-Sarıyer (Kocaeli)



19.00 Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor (Zafer)



19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)







- Kırmızı Grup







15.00 Bayburt Özel İdare-Elazığspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Serik Belediyespor-Pendikspor (Serik İsmail Oğan)



15.30 Kardemir Karabükspor-Mamak FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.30 GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor (Gazi)



15.30 1922 Konyaspor-Sakaryaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.30 Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK (Tarsus İlçe)



16.00 Kırklarelispor-Sivas Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



16.00 Eyüpspor-Pazarspor (Eyüp)



16.00 Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)



