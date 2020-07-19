  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF 1. Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü. Daha önce Eskişehirspor ve Adanaspor'un düşmesi kesinleşmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:26:00 -
TFF 1. Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Osmanlıspor ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaştı. Osmanlıspor, Ankara'daki maçı 4-3 kazanmasına rağmen Boluspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.

Başkent ekibinin galibiyet gollerini 31'de Mert Caner Öztürk, 58'de Doğukan Efe ile 62 ve 80'de Beykan Şimşek kaydetti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un gollerini ise 19'da Celal Emir Dede, 38'de Foxi Kethevoama ve 66'da Antonio Mrsic attı.

Bu sonuçla 30 puanlı Osmanlıspor; Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son ekip oldu.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise ligi 38 puanla 13. sırada bitirdi.

Boluspor ligde kaldı

Deplasmanda Eskişehirspor'u Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Boluspor, puanını 33 yaparak ligde kaldı.

Eskişehirspor ise daha önce lige veda etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı