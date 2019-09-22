TFF 1. Lig'de toplu sonuç! İşte, TFF 1. Lig'de puan durumu TFF 1. Lig'de 5. hafta Akhisar ile Hatayspor arasında oynanan maçla sona erdi. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç...

TFF 1. Lig'de 5. hafta Akhisar ile Hatayspor arasında oynanan maçla sona erdi. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç... TFF 1. Lig'de 5. haftanın toplu sonuçları TFF 1. Lig'de puan durumu TFF 1. Lig'de 6. hafta

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