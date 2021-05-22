TFF 1. Lig'de play-off finalinin takımları belli oldu

İstanbulspor'la Altay, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Altay 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Altay, Deniz Kadah'ın 85. dakikada kaydettiği golle rövanşta da sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını play-off finaline taşıdı.

Altay, play-off finalinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

38 yıl sonra yuvasına döndü!

38 yıl sonra yuvasına dönen Mustafa Denizli, İzmir ekibinin finale çıkmasında büyük katkı sağladı.

Mustafa Denizli, finale çıkmalarının ardından şunları söyledi:

"Bu ülkede çok büyük kulüplerde, camialarda görev yaptım. Ancak Altay, benim gençliğim. Gençliğim Altay'da geçti. Duygu seli yaşıyorum ben hala. Hayatımda neler neler yaşadım. Ancak bu, bambaşka bir şey. Tekrar Altay'da olmak."