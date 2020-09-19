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Spor TFF 1. Lig'de başkent derbisi
Spor

TFF 1. Lig'de başkent derbisi

Ligin 2. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:28:51 -
TFF 1. Lig'de başkent derbisi

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek.

Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak başkent derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u, Ankaraspor da sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Geçen sezon iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi Ankara Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.


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