SON DAKİKA
TFF 1 Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

TFF 1 Lig’de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
TFF 1 Lig’de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

7, 8 ve 9 Şubat'ta oynanacak lig karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Haftanın programında farklı şehirlerde oynanacak 10 maç yer alıyor.

programında farklı şehirlerde oynanacak 10 maç yer alıyor.

TFF 1. Ligde 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Haftanın maçları 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günleri oynanacak.

 

7 Şubat Cumartesi

13.30 Sarıyerspor — Sivasspor | Hakem: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Hatayspor — Esenler Erokspor | Hakem: Ayberk Demirbaş

16.00 Vanspor — Çorum FK | Hakem: Atilla Karaoğlan

19.00 Pendikspor — Amed Sportif Faaliyetler | Hakem: Batuhan Kolak

 

8 Şubat Pazar

13.30 Serikspor — Iğdır FK | Hakem: Melih Aydemir

13.30 Ankara Keçiörengücü — Bandırmaspor | Hakem: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Adana Demirspor — Bodrum FK | Hakem: Burak Pakkan

16.00 Ümraniyespor — İstanbulspor | Hakem: Oğuzhan Aksu

19.00 Manisa FK — Boluspor | Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

 

9 Şubat Pazartesi

20.00 Sakaryaspor — Erzurumspor | Hakem: Ali Yılmaz

