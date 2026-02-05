TFF 1 Lig’de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
7, 8 ve 9 Şubat'ta oynanacak lig karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Haftanın programında farklı şehirlerde oynanacak 10 maç yer alıyor.
TFF 1. Ligde 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Haftanın maçları 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günleri oynanacak.
7 Şubat Cumartesi
13.30 Sarıyerspor — Sivasspor | Hakem: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Hatayspor — Esenler Erokspor | Hakem: Ayberk Demirbaş
16.00 Vanspor — Çorum FK | Hakem: Atilla Karaoğlan
19.00 Pendikspor — Amed Sportif Faaliyetler | Hakem: Batuhan Kolak
8 Şubat Pazar
13.30 Serikspor — Iğdır FK | Hakem: Melih Aydemir
13.30 Ankara Keçiörengücü — Bandırmaspor | Hakem: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor — Bodrum FK | Hakem: Burak Pakkan
16.00 Ümraniyespor — İstanbulspor | Hakem: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK — Boluspor | Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi
20.00 Sakaryaspor — Erzurumspor | Hakem: Ali Yılmaz