TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor resmen duyurdu! Bayern Münih'ten transfer yaptılar...
Şanlıurfaspor, Alman devi Bayern Münih'ten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...
Şanlıurfaspor, Alman devi Bayern Münih'ten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor transfer temaslarını sürdürürken dikkat çeken bir imza gerçekleştirdiler.
Urfa ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
BAYERN MÜNİH'TEN GELDİ
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımından 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ve futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.