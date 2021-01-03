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Spor TFF 1. Lig
Spor

TFF 1. Lig

Giresunspor: 3 - Tuzlaspor: 0 - Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını lider tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:12:55 -
TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 90+1 İshak Doğan), Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Traore (Dk. 77 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Serginho (Dk. 89 Kerem Kalafat), Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Dk 90+1 Muhammed Himmet Ertürk), Balde (Dk. 89 Sadi Karaduman)

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic, Ahmet Yazar (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya (Dk. 29 Aosman), Pucko (Dk. 83 Onur Ayık), Thuram, Yasin Güreler

Goller: Dk. 62 Sergen Piçinciol, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yasin Güreler, Dk. 58 Aosman, Dk. 60 Ahmet Yazar, Dk. 64 Rosario (Tuzlaspor), Dk. 43 Hüsamettin Tut, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

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