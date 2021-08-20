TF-2000 projesinde kritik gelişme

Ülke hava savunmasının denizden itibaren kademeli olarak karşılanması ve üstün hava savunma ve taarruz kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklara dayalı bir hava savunma harbi muhribi ihtiyacıyla; Deniz Kuvvetleri’nin direktifi gereği TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi tasarım faaliyetlerine DPO’da Temmuz 2017 tarihi itibariyle başlanmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) paylaştığı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi kataloğundaki bilgilere göre; 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF)’nda aktarılan deplasman ve silah / sensör sistemlerinde güncellemeye gidildi.

Bahse konu TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi kataloğunda geminin önceden 7.000 ton olarak açıklanan deplasmanı 8.500 ton olarak güncellendi. Geminin silah / sensör sistemlerinde yapılan güncelleme de ise NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi ve GEZGİN seyir füzesi ilk bakışta dikkat çeken yenilikler.

Lazer Elektronik Taarruz Sistemi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden NAZAR sisteminin kullanılması planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında imzalanan NAZAR Projesi ile elde edilecek çözüm EO/IR güdümlü füzelere karşı geniş bant son teknoloji lazer fonksiyonel imha kabiliyeti kazandıracak. NAZAR sistemi savaş gemilerinin Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS) kabiliyetlerini artıracak.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinde; Yakın Hava Savunma Sistemi, Muhabere Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Sistemi yerli sistemlerle güncellendi.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinde sistemlerin gösteriminde ayrıca;

• ÇAF / Karşı Önlem Dekoy Atım Sistemi,

• Ku-Band Uydu Muhabere Sistemi,

• LPI Radar,

• TACAN sistemleri yerli çözüm olarak yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi kataloğunda silah / sensör sistemleri aşağıdaki gibi aktarıldı:

"TF-2000 HSHM, ülke hava savunmasına açık denizlerden itibaren destek olabilmek, bölge ve kuvvet hava savunması için verilebilecek harekat görevlerini icra edebilmek amacıyla;

• Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD), Uzun Menzilli Radar (UMR) ve IFF sistemleri ile tesis edilen uzun menzilli etkili bir hava savunma sistemine,

• Hava hedeflerine karşı kuvvet hava savunması ve öz savunma maksatlı güdümlü mermi sistemleri ve yakın hava savunma sistemlerine,

• Su üstü hedeflerine satıhtan satha güdümlü mermi sistemleri ile top sistemlerine,

• DSH maksatlı bütünleşik sonar sistemine (Sonar Suit), Torpido Karşı Savunma Sistemine ve sualtı hedeflerine karşı torpido sistemine,

• Stratejik, operatif ve taktik hedeflere yönelik angajman maksadıyla kullanılacak Milli Seyir Füzesine,

• Elektronik Destek ve Lazer İkaz Sistemi (LİS) ile RF/Lazer çıkış yapan radarları ve Güdümlü Mermi (G/M) tespit etme imkanına,

• Hava ve su üstü savunma maksadıyla otomatik atış ve tavsiye imkanına sahip Dekoy Atım Sistemine (KALKAN),

• Sıkı EMCON şartlarında elektro-optik tespit, teşhis ve takip yeteneğine,

• Tüm bunların entegrasyonunu sağlayan ve ağ destekli veri entegre kabiliyetli bir Savaş Yönetim Sistemini içeren ADVENT Milli Komuta Kontrol ve Milli Atış Kontrol Sistemlerine sahip olacak."