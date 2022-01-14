TF- 2000 nedir nedir? TF- 2000 teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava savunma muhribimiz olan TF-2000’in üretimine ilişkin son dakika müjdesinde bulundu. Başkan Erdoğan, “İnşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız 3 adet fırkateynimiz de yerli ve milli dikey atım sistemi ve hava savunma sistemleri olacak. Önümüzdeki 2 yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. Amfibi gemimiz Anadolu'yu hizmete alıyoruz. Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz." dedi.

TF-2000 kim üretiyor?

TF-2000 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından tasarlanan TF-2000 Hava Savunma Harbi gemisinde, ilk başta 32 adet dikey atım sistemi (VLS) bulunması planlanmıştı.

TF-2000 nedir?

TF-2000 HSHM; denizi bir kalkan gibi kullanarak alçak/orta/yüksek irtifalı kısa/orta/uzun menzilli güdümlü mermilerin ve balistik füzelerin tespit edilmesi ve anakaraya yaklaşmadan imha edilmesini (balistik füzeler hariç) sağlayacak temel görev fonksiyon yeteneğine sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM, Türk Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığını arttırmak maksadıyla;

Tüm dünya denizlerinde etkinlikle görev yapabilecek,

Kuvvet hava savunma görevlerini icra edebilmek üzere, tanımlanmış hava resmini tesis edebilecek,

Bünyesinde bulunacağı Görev Grubu/Görev Kuvveti unsurları ile coğrafi bir sahayı her türlü tehdide karşı savunabilmek üzere; uzun menzilli Hava Savunma Harbi (HSH), Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ve Su üstü (S/Ü) harbi yapabilecek,

Kıyı ötesi angajman icra edebilecek,

Barışı destekleme, muharip olmayanların tahliyesi, uluslararası terör, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, denizde denetim harekâtı gibi Savaş Dışı Harekât görevlerini etkinlikle icra edebilecek imkân ve kabiliyete sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM aşağıda belirtilen temel tasarım özellikleri doğrultusunda tasarlanmaktadır:

TF-2000 özellikleri neler?

En az 28 kts azami sürat, 18 kts sürat ile en az 5000 deniz mili seyir siası ve senelik ortalama 5000 saat seyir süresi,

Deniz durumu 5’te kısıtsız harekât kabiliyeti,

Lojistik bütünleme (akaryakıt hariç) yapmaksızın en az 45 gün süre ile harekât icra edebilme,

Ana üs desteği olmadan 180 gün süreyle harekât icra edebilme,

En az 40 yıl hizmette kalma süresi,

Radar Kesit Alanı (RKA), Sualtı Akustik, Manyetik ve Kızılötesi (K/Ö) izlerin azaltılmasına yönelik tasarım ve sistem uygulamaları,

Yüksek beka kabiliyeti kapsamında dayanıklı tekne yapısı tasarım uygulamaları.

Genel Karakteristikler

Tam Boy: 166 metre

Azami Genişlik: 21,5 metre

Draft: 4,96 metre

Deplasman: 7.000 ton

Azami Sürat: 28+ knots

İntikal Sürati: 18 knots

130-150 gemi personeli

En az 200 personel için yaşam yeri ve servis mahali

1 acil müdahale kamarası

1 müşahede kamarası

Personel kolaylık tesisleri

1 sosyal yaşam alanı

1 kondisyon salonu.