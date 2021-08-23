"TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" projesinde kritik gelişme! Resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili önemi açıklamalarda bulundu.

MİLGEM Projesi’nin üçüncü fazı konumundaki TF-2000 muhripleri hakkında Demir tarafından yapılan açıklamada, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin ihalesine çok yakında çıkıyoruz. Sivil mi yoksa askeri tersanede mi inşa edeceği şu an için belirsiz. Teklifleri alacağız" ifadelerine yer verildi.

MİLGEM programı

Türkiye, Milli Gemi (MİLGEM) Programı’nda emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda programın ilk fazını oluşturan ‘ADA Sınıfı Korvet Projesi’ kapsamında, dördüncü ve son gemi olan TCG KINALIADA (F-514) Korveti 2019 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Dört adet İ Sınıfı Firkateyn’in üretileceği ikinci faz kapsamında ise ilk firkateyn olan TCG İSTANBUL (F-514), Ocak 2021’de denize indirildi. 2023 yılında Türk Donanması’na teslim edilecek gemi için detay tasarım faaliyetleri devam ediyor. Ambargolar sebebi ile TCG İSTANBUL’da kullanılacak birçok silah sistemi, milli imkanlarla geliştiriliyor.

MİLGEM’in son fazını oluşturan TF-2000 HSHM Projesi kapsamında ise ilk etapta 4 adet muhrip sınıfı savaş gemisinin üretilmesi planlanıyor. İlk TF-2000 sınıfı muhribin ise 2027 yılında hizmete alınması bekleniyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM)

TF-2000 HSHM; denizi bir kalkan gibi kullanarak çeşitli güdümlü mermilerin, anakaraya ulaşmadan tespitini ve imhasını gerçekleştirecek. Hava soluyan hedeflere karşı etkili olacak TF-2000 muhripleri, balistik füzelerin imhasını gerçekleştirmeyecek olsa da tespiti için önemli rol oynayacaklar.

166 metre boya, 21.5 metre genişliğe, 5.4 metre drafta, 8.500 ton deplasmana, 28+ knots azami sürate ve 18 knots intikal süratine sahip olmaları planlanan TF-2000 muhripleri, MİLGEM Programı’nın en yüksek deplasmanlı gemileri olacka.

CODOG konfigürasyonlu TF-2000 HSHM; 2 dizel makine, 2 gaz türbini ve 2 kontrol edilebilir piçli pervane (CPP)’ye sahip olacak. Gemi; azaltılmış radar kesit alanı, sualtı akustik, manyetik ve kızılötesi ize sahip olacak.

Ayrıca TF-2000 muhriplerinde, birçok milli silah ve sensör sistemi kullanılacak.

"TF-2000 HSHM" silah sistemleri

- 127mm Ana Batarya Topu,

- 64 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS),

- MİDLAS’tan ateşlenecek çeşitli milli Satıhtan Havaya Füzeler ile GEZGİN Seyir Füzesi,

- 16 adet ATMACA Satıhtan Satha Güdümlü Mermi,

- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi,

- UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi,

- AKYA Ağır Torpido,

- NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi,

- Stabilize Otomatik Top silah sistemlerine sahip olması planlanmaktadır. Böylelikle TF-2000 muhriplerinde, herhangi bir yabancı silah sistemi kullanılmayacaktır.

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