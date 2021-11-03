'Tezkere'ye hayır deyip, 'Kandil' şovu yapan Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan cevap!

Türkiye'nin Suriye ve Irak'a asker göndermesine ilişkin tezkereye TBMM'de hayır diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yozgat'ta katıldığı bir programda terör yuvası Kandil’i yok edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun şovuna tepki!

Kılıçdaroğlu'nun "Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir." ifadeleri iktidardan cevap geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.Varank paylaşımında "Kandil’i yerle yeksan etmek için bizim gibi sınır ötesi operasyon yapmanız lazım. Mehmetçiğimizi sınır ötesine gönderebilmek için de tezkere çıkarmanız lazım. Hani şu geçtiğimiz hafta mecliste hayır dediğiniz tezkerelerden…" ifadelerine yer verdi.