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Dünya Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!
Dünya

Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını haklı buldu. Barzani, PKK rahat durmadığı için Türk askerinin Kuzey Irak'ta operasyon yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:39:00 - 2021-10-26 22:44:46
Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkerenin geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu söyledi. Neçirvan Barzani, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandıracak anlaşmanın terör örgütü sebebiyle uygulanamadığını kaydetti.

"PKK, kaosu topraklarımıza taşıyor"

IKBY Başkanı, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda PKK, Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor ancak bu kaosu bizim topraklarımıza taşıyor. Yani bu sorunları oluşturan temel sebep PKK" dedi.

"PKK, bize de karşı"

Barzani, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Eğer PKK problem çıkarmasa biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz. PKK, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymuyor. PKK, en başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu. IKBY, Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmamalı."

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