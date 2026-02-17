  • İSTANBUL
Gündem Tezkere Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Gündem

Tezkere Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tezkere Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

