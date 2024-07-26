Tezgahları boşalan balıkçı esnafının gözü, balık sezonunun açılmasında

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan balıkçılık av sezonu tüm denizlerde 15 Nisan 2024 itibariyle sona erdiği için balıkçılarda çeşit azalmasının tezgâhları neredeyse boş bıraktığını belirten balıkçı esnafının gözü balık sezonunun başlamasında.

Balık avlanma yasağıyla beraber çeşitlerinin azaldığını belirten balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla beraber balığa talebin de azaldığını söyledi.

Tezgâhlarında sadece birkaç çay balığı çeşidinin olduğunu belirten balık satıcıları, eylül ayında yeni balık sezonuyla beraber tekrar tezgâhlarını süslemeyi beklediklerini belirtti.

"Balık sezonu kapandığı için tezgâhlarımız boş"

Balık sezonu kapandığı için tezgâhlarının boş olduğunu söyleyen balık satıcısı Feyzullah Altuner, "Deniz balığının avlanma sezonu eylül ayında başlıyor. Şu anda tezgâhımızda sadece çay balıkları var. Bir de artan hava sıcaklıkları da milletin balığa olan talebini azalttı. Bundan dolayı işimiz yoktur. Bu süreçte artan maiyetlerimizle uğraşıyoruz. Şu anda hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Çünkü havaların serinlemesiyle milletin balığa talebi de artacaktır. Her yaz bu durgunluğu yaşıyoruz. Balık avlama sezonunun başlamasıyla işlerimizin açılmasın bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gözümüz balık sezonunun açılmasında"

Balık sezonunun açılmasını dört gözle beklediklerini ifade eden bir diğer balık satıcısı Muhammed Eşref, "Şu anda çay balıklarının sezonundayız. Av yasağı olduğu için deniz balıkları piyasada yoktur. Bundan dolayı elimizde balık çeşitleri olmadığından işlerimiz durmuş haldedir. 1 Eylül'de balık avlanma sezonu başlıyor. Balık almak isteyenler de elimizde bulunan çay balıklarını alıyorlar. Balık sezonu açıldığında hamsi, istavrit, uskumru ve diğer çeşitlerimiz de gelecektir. Gözümüz balık sezonunun açılmasındadır. Balık çeşitlerimiz geldiği gibi müşterimizde gelecekleridir." şeklinde konuştu. (İLKHA)

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