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Ekonomi Tezgahlarda kendini gösterdi! Fiyatı gören kaçıyor
Ekonomi

Tezgahlarda kendini gösterdi! Fiyatı gören kaçıyor

Uzun süredir denizden çıkmayan hamsi tezgahlarda bugünlerde kendini gösterdi. Kilosu 50 TL olan hamsiye ise vatandaşlar fazla ilgi göstermedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:42:00 -
Tezgahlarda kendini gösterdi! Fiyatı gören kaçıyor

Karadeniz'de hamsinin az çıkması, Ordu’da bulunan balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilo fiyatı 50 liraya yükselirken, tezgahlara gelen müşteriler ise etiketi görünce şaşırdı.

"Fiyatı gören, gidiyor"

Balıkçılar, fiyatları görenlerin kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, “Balık çok pahalı. Fiyatı gören, gidiyor. Az çıktığı için hamsi bulmak çok zor. Kilosu 50 TL olmasından bizlerde şikayetçiyiz fakat hamsi yok denecek kadar az olduğu için fiyatı bu rakamlarda seyrediyor" dediler.

Denizlerde av sezonun açılmasının ardından tezgahlar, balıkla doldu ancak Fatsa’da ki tezgahlarda Karadeniz hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükseldi.

"50 TL hamsi için büyük bir rakam"

Karadeniz’de hamsinin kilosunun 50 TL olmasına anlam veremediğini söyleyen Eda Aydın, “Hamsi yok olmasını anlıyoruz fakat fiyatının bu kadar yüksek olmasına anlam veremiyoruz. 50 TL hamsi için büyük bir rakam. Balıkçı esnafına suç bulmuyoruz ama tadı artık damağımızda kalıyor. Sofralarımızın konuğu olmaktan çok uzak” dedi.

 

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