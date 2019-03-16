Tezgahlarda balığın son günleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tezgâhlardaki balık çeşitliliğinin son günleri yaşanıyor.

Balıkçılar, artık sezonun sonuna geldiklerini ifade ederek sezon bereketli geçtiğini, bu sezonda en fazla palamut sattıklarını söylediler. Sezonda her türlü çeşitli balıkları sattıklarını ifade eden Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygüzel, “Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık ve balık çeşitleri tezgahlarımızı süsledi. Palamut ile sezonu açtık ve bu yıl palamut satışlarında patlama yaşandı. Denizden adeta palamut fışkırdı. Tanesini 2,5 TL’ye kadar sattık. Bir palamut 3 kişi doyuracak şekilde büyüktü ve fakirin sofrasını hamsiden çok palamut süsledi. Tezgahlardaki çeşitliliğin son günlerini yaşıyoruz. Artık denizden balık çıkmıyor. Av mevsiminin bitmesine son günler kala balıkçılarımız genel olarak sezonu iyi geçirdiler. Tezgâhlarımızda mezgit, istavrit ve az da olsa hamsi satıyoruz bugünlerde. Yerli hamsi çıkıyor ama normal sezona göre biraz pahalı fiyatı. Vatandaşlar da ucuz balıkları tercih ediyor. İşlerimizde gözle görülür düşüklük yaşanıyor. Tezgahlarda artık balık çeşitlerini sezon başlayana kadar görmek zor” diye konuştu.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Mezgit 10 TL, çupra 30, kefal 15, somon 25, levrek 25 ve hamsi 20 ile 25 TL.