Tezgahı güzel yere kurdular! Duygu sömürüsü biyografik fimlere bir yenisi ekleniyor: Cem Karaca
Seyirci gözyaşı dökerken yapımcılar paraya para demiyor. Müslüm Gürses, Bergen, Dilber Ay gini ünlü isimlerin hayatlarını çarpıtarak ve aşırı duygusal sekanslarla kurgulayan çalışmalara bir yenisi ekleniyor: Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.
Seyirci gözyaşı dökerken yapımcılar paraya para demiyor. Müslüm Gürses, Bergen, Dilber Ay gini ünlü isimlerin hayatlarını çarpıtarak ve aşırı duygusal sekanslarla kurgulayan çalışmalara bir yenisi ekleniyor:Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.
Daha kaç ölmüş ünlünün üzerinden yapım şirketlerinin zengin oalcağı merak konusu...
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.
'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerine imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yapacağı filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Esen, yapımda aynı zamanda Karaca'yı canlandıracak.
Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi.
Daha kaç ölmüş ünlünün üzerinden yapım şirketlerinin zengin oalcağı merak konusu...