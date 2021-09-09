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Gündem Tezgah deşifre oldu! Rezalet Miss Turkey yarışmasında skandal patladı
Gündem

Tezgah deşifre oldu! Rezalet Miss Turkey yarışmasında skandal patladı

Kadınların birer cinsel obje olarak kullanıldığı ve cumhuriyetin kuruluş yıllarında bu toprakların başına bela edilen rezil yarışmalarda dönen dolaplar ortaya çıktı. Miss Turkey yarışmasında bu yıl Dilara Korkmaz birinci oldu. Korkmaz'ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Bu sonuç yarışmanın önceden kurgulandığı yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 14:39:00 - 2021-09-09 14:54:28
Tezgah deşifre oldu! Rezalet Miss Turkey yarışmasında skandal patladı

 Yeniakit.com.tr 

Yüzyıllar boyunca 4 kıtada hüküm süren ve İslamiyet’e öncülük eden Cihan İmaparatorluğu olan Osmanlı'nın kadim mirasını Türkiye Cumhuriyeti’ne devretmesiyle milli ve manevi değerlerden iyice uzaklaşılmış, bu durum batılı İslam düşmanı Hristiyan birliğini harekete geçirmişti.

1932 yılında iyiden iyiye Batı kültürünün etkisine giren Türkiye’de, Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde düzenlenen “sözde modern özde ahlaksız” güzellik yarışmasını Keriman Halis Ece adlı Türk kızı  kazanmış, Ece’nin yarışmayı kazanması sonrası kürsüye gelerek “Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın, Hıristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hâkimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitti.” ifadelerini kullanmıştı.

Tezgah deşifre oldu!

Kadınların birer cinsel obje olarak kullanıldığı ve Türk milletinin başına bela edilen sözde güzellik yarışmalarından Miss Turkey’de dönen dolaplar deşifre oldu.

Bu yılki yarışmanın sözde kazananı Dilara Korkmaz adlı genç kız oldu. Ancak Dilara Korkmaz’ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bu sonuç, skandal yarışmanın önceden kurgulanıp tezgahlandığı yorumlarına neden oldu.

Sözde kadın örgütleri sessiz

Kadınları istismar eden sözde güzellik yarışmasına sosyal medyada tepkiler de gelirken, sözde kadın hakları savunucularının bu rezalete sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Keriman'ın kazanması İslam düşmanlarının iştahlarını kabarttı
Keriman'ın kazanması İslam düşmanlarının iştahlarını kabarttı

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Keriman'ın kazanması İslam düşmanlarının iştahlarını kabarttı

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