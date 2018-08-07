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Teyze-yeğen yankesicilikten tutuklandı

Konya'da yankesicilik yöntemiyle 18 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan teyze ve yeğeni tutuklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:00
Teyze-yeğen yankesicilikten tutuklandı

Son günlerde Konya kent merkezindeki semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, cüzdan ve para hırsızlığı olayları yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, farklı 18 hırsızlık olayının mağduru ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin D.A. (21) ve teyzesi G.A. (41) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin merkez Karatay ilçesindeki bir semt pazarında olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla iki kadını gözaltına aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen D.A. ile G.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:00
  1. Konya
  2. yankesicilik
  3. tutuklama
  4. teyze yeğen

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