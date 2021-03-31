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Biyografi Teyyüp Çam kimdir? Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam öldürüldü mü?
Biyografi

Teyyüp Çam kimdir? Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK’ya he yurt içinde hem de yurtdışında darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda vatan haini, bölücü terör örgütü PKK mensubu ve aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ’Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam etkisiz hale getirildi. Peki Teyyüp Çam kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:31:00 -
Teyyüp Çam kimdir? Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam öldürüldü mü?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.

Teyyüp Çam kimdir?

Turuncu kategoride yer alan teröristin sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 'Reber' Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu saptandı. Teröristin; 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesi Sivrice Mahallesi'nde bulunan GSM operatörüne ait baz istasyonuna düzenlenen el yapımı paylayıcı ile saldırı, 15 Mart 2017 tarihinde Mazıdağı ilçesi Üçyol yol mevkisinde el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması, 16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması, 21 Ağustos 2016 tarihinde Midyat ilçesi Taşlıburç mevkisinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen el yapımı paylayıcı saldırısında 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması, 3 Nisan 2020 tarihinde Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek Üs Bölgesi'nde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.

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